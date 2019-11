Twee personen naar ziekenhuis na CO-intoxicatie SHVM

14 november 2019

12u18 1 Elsene Twee bewoners van een appartementsgebouw in de Vilain XIII-straat zijn woensdagavond naar het ziekenhuis overgebracht nadat ze een CO-vergiftiging opliepen. De twee verkeren niet in levensgevaar.

De brandweer kwam gisteren omstreeks 23.30 uur ter plaatse in de Vilain XIII-straat in Elsene aan een gebouw dat drie verdiepen telt, met kantoren in de kelder en op het gelijkvloers. Twee bewoners, die de duplexwoning op het tweede en derde verdiep betrekken, meldden dat ze hoofdpijn hadden en zich misselijk voelden. Bij aankomst van de brandweer, trad de CO-melder in werking. Op de eerste verdieping werd een CO-concentratie van 0,04 gemeten, wat na vier uur dodelijk is. “Gelukkig waren de bewoners van het eerste verdiep niet thuis”, zegt woordvoerder Walter Derieuw. “Zij kwamen pas ter plaatse als de brandweer al aanwezig was. Ze hadden even goed in hun bed kunnen sterven.” De bewoners van de duplexwoning werden naar het ziekenhuis afgevoerd.

De oorzaak van de CO-verspreiding zou te wijten zijn aan slecht werkende branders en een slechte afvoer van de verbrandingsgassen.De apparaten waren ook aan vervanging toe. Sibelga sloot de gastoevoer voor het hele gebouw af. De bewoners van het eerste verdiep logeren momenteel bij familie.