Twee personen bevangen door rook bij flatbrand in Elsene JCV

22 juni 2019

14u27

Bij een appartementsbrand in Elsene zijn zaterdagvoormiddag twee personen bevangen geraakt door de rook. Dat meldt de Brusselse brandweer. De flat waar het vuur heeft gewoed, is minstens tijdelijk onbewoonbaar.

Het vuur brak omstreeks 08.30 uur uit in de flat op de derde verdieping van een vier verdiepingen tellend gebouw in de Adolf Mathieulaan in Elsene. Bij aankomst van de brandweer bleek het te gaan om een keukenbrand en hadden de bewoners het gebouw al verlaten. De brand was snel onder controle maar de getroffen flat is wel minstens tijdelijk onbewoonbaar.

Na het blussen van de brand moest de brandweer ook nog een hele tijd ter plaatse blijven om het gebouw te ventileren. “Bij het verlaten van hun flat hadden de bewoners van de derde verdieping de deur laten openstaan, waardoor de rook van de brand zich door het hele gebouw verspreidde”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. Dat is wel een raad die we willen meegeven bij een dergelijke brand, om die deur dicht te doen als dat op een veilige manier mogelijk is.”