Twee personen belanden op spoed na CO-vergiftiging SHVM

15 november 2019

15u35 0 Anderlecht Twee mensen liepen vrijdagochtend omstreeks 5 uur een CO-vergiftiging op in hun appartement in de Neerpedestraat in Anderlecht. De andere bewoners raakten niet gewond.

Het duo meldde zich vrijdagochtend aan op de spoeddienst in het UZ in Jette nadat ze zich onwel begonnen te voelen. Na onderzoek bleek dat de twee een CO-vergiftiging opliepen. De brandweer controleerde vervolgens het gebouw, dat acht verdiepen telt. Daaruit bleek dat de CO afkomstig was van het appartement van het koppel. Vervolgens sloot Sibelga de gasbrander af en werden ook de andere branders van de overige appartementen gecontroleerd.

De oorzaak van de CO-verspreiding is voorlopig nog onbekend. Het gebouw zal wel nog grondig geïnspecteerd worden.