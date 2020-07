Twee nieuwe schoolgebouwen kunnen ondanks coronacrisis openen in september JCV

03 juli 2020

Zowel in de Picardstraat in Molenbeek als op de Gallait-site in Schaarbeek openen op 1 september twee nieuwe gebouwen voor basisscholen. Ondanks de coronacrisis konden deze toch afgewerkt worden. Dat laat Brussels minister Sven Gatz (Open VLD), in het VGC-college bevoegd voor Onderwijs en Scholenbouw, weten.

Het eerste gebouw dat op 1 september opent is het nieuwe schoolgebouw van het Imelda-instituut op de site van de voormalige sigarettenfabrikant St.Michel. Op dezelfde site zullen in november ook de leerlingen van het GO! Lyceum Martha Somers onderdak vinden. De verhuizing van het Imelda-instituut uit de Moutstraat is ook goed nieuws voor de leerlingen van de basisschool Sint-Joris, op Nieuwland gelegen. Zij kunnen daardoor het nieuwe schooljaar aanvatten op de site van het Imelda-Instituut.

Op dezelfde site in de Picardstraat staan nog een aantal andere projecten op stapel. Er worden twee secundaire scholen afgewerkt, de TSO en BSO-school Imelda-Instituut, een school voor 650 leerlingen, en een ASO-school, het lyceum Martha Somers, voor 750 leerlingen.

Op de Gallait-site in Schaarbeek kan dan weer de basisschool Porta 1030 de deuren openen. Porta 1030 kan het nieuwe schooljaar inluiden met een onthaalklas, een eerste kleuterklas en een eerste leerjaar. De opening van de tienerschool voor 240 leerlingen liep vertraging op. Deze school start, samen met de nieuwe secundaire school voor 600 leerlingen, in 2021. Op de site komt ook nog een jeugdcentrum, waar jeugdwerkingen onderdak krijgen.