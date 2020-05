Twee mannen vrijgesproken voor inbreuken op coronamaatregelen: “Te weinig concrete vaststellingen door politie” Wouter Hertogs

25 mei 2020

16u40 2 Brussel Twee jongemannen die vervolgd werden omdat ze de coronamaatregelen niet zouden hebben nageleefd, zijn door de Brusselse correctionele rechtbank vrijgesproken. “De vaststellingen van de politie waren te weinig concreet om de inbreuken hard te maken”, oordeelde de rechter. Een derde jongeman werd wel schuldig bevonden en kreeg een gevangenisstraf van 15 dagen en een boete van 200 euro.

De eerste beklaagde werd op 5 april in de Karperstraat geverbaliseerd omdat hij in een groepje op straat stond. “Het was die dag mooi weer en ik woon met mijn vader, broer en zus in een klein appartementje. Daarom was ik met mijn broer even naar buiten gegaan”, gaf hij toe. Bovendien bleek hij eerder al de coronaregels overtreden te hebben op 28 maart en 1 april. Genoeg is genoeg, aldus het parket dat een werkstraf vorderde. De rechtbank stelde echter vast dat er in het proces-verbaal van de politie niet gespecifieerd werd om hoeveel mensen het precies ging, noch op welke afstand van elkaar die zich bevonden, noch hoelang ze zich daar hadden opgehouden. Volgens de rechtbank waren er dan ook onvoldoende bewijzen om hem te veroordelen.

Te vage vaststellingen

Ook een andere beklaagde, een 21-jarige jongeman, werd vrijgesproken. Volgens het parket had de politie tot achtmaal toe vastgesteld dat hij de coronamaatregelen niet naleefde, maar ook in zijn geval was de rechtbank van oordeel dat de vaststellingen van de politie te vaag waren om een veroordeling te rechtvaardigen.

Een 18-jarige jongeman tot slot werd wel schuldig bevonden. Hij werd op 6 april in het Sobieskipark in Laken betrapt terwijl hij in het gezelschap van vier vrienden muziek zat te beluisteren op een bankje. Volgens de politie was de jongeman al twaalf maal eerder betrapt terwijl hij de coronamaatregelen niet naleefde. De rechtbank vond in het dossier geen spoor van die andere inbreuken en veroordeelde de tiener dan ook enkel voor de feiten van 6 april tot 15 dagen cel en een boete van 200 euro.