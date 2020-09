Twee mannen opgepakt voor schietpartij waarbij slachtoffer acht kogels moest incasseren Robby Dierickx

19 september 2020

12u55 0 Brussel De politie heeft de voorbije dagen twee mannen opgepakt voor de schietpartij op 12 augustus in de Adolphe Mathieustraat in Elsene. Daarbij werd een man acht keer getroffen. Dat meldt het Brusselse parket.

De bewoners van de Adolphe Mathieustraat in Elsene werden op 12 augustus rond 00.45 uur opgeschrikt door een schietpartij in hun straat. Een wagen had even voordien het slachtoffer benaderd, waarna de man op straat onder vuur genomen werd. Daarbij werd minstens acht keer geschoten en werden ook verschillende woningen en wagens beschadigd. Het slachtoffer liep zware verwondingen op, maar kon nog op eigen houtje naar het dichtstbijzijnde politiecommissariaat wandelen. Hij werd uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis en verkeerde nooit in levensgevaar.

Na onderzoek, onder meer van camerabeelden in de omgeving, kon de politie de voorbije dagen twee verdachten oppakken. Dat laat het Brusselse parket weten. De twee werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst.