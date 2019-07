Twee mannen opgepakt met bestelwagen vol gestolen steps HL JCV

29 juli 2019

12u07

Bron: Belga, eigen berichtgeving 2 Brussel De politie heeft zondagochtend twee mannen opgepakt die een 20-tal gestolen elektrische steps vervoerden. Het parket heeft een onderzoek geopend voor diefstal en bendevorming.

De twee mannen werden zondagvoormiddag tegengehouden door de politie. Ze reden rond met een bestelwagen waarin een 20-tal elektrische deelsteps van het bedrijf Wind staken. Die waren kort voordien gestolen in de omgeving van de Elsensesteenweg en het Stefaniaplein. De waarde van de gestolen steps zou meerdere tienduizenden euro bedragen.

Beide mannen, C.M. en B.Y., allebei geboren in 1991, zijn ter beschikking gesteld van het Brusselse parket.

Wind is een van de aanbieders van deelsteps in Brussel. De firma ging pas deze maand van start met werken en heeft ongeveer 500 steps in dienst. De steps zijn alleen te krijgen in het centrum van de stad en in Elsene, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en de Europese wijk.

Volgens het parket zouden dergelijke diefstallen zich al eerder hebben voorgedaan, onder meer in Frankrijk.