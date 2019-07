Twee mannen afgeranseld in nasleep van dodelijke steekpartij WHW

20u04 0 Brussel Twee mannen zijn afgelopen zondag in elkaar geslagen aan de Naamsepoort. Ze raakten niet zwaargewond. De vechtpartij zou kaderen in de bendeoorlog in Matonge.

In mei werd een man neergestoken in Matonge. Het slachtoffer, een voormalig lid van de stadsbende MAF (Mafia Africaine), overleefde de steekpartij niet. Afgelopen zondag werden twee vrienden van de man die in mei overleden is, in elkaar geslagen aan de Naamsepoort. Dat schrijft La Capitale. Een andere vriend van de man die in mei werd neergestoken zou de twee mannen hebben aangevallen omdat die twee te weinig hadden gedaan om de dood van hun vriend te verhinderen.