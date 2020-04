Twee maanden extra om onroerende voorheffing te betalen JCV

02 april 2020

13u54 0 Brussel Eigenaars van een woning in het Brussels Gewest krijgen dit jaar twee maanden extra tijd om hun onroerende voorheffing te betalen. Dat meldt Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open Vld). Eerder besliste Vlaanderen reeds een aantal fiscale termijnen met twee maanden te verlengen.

De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing worden vanaf de zomer verstuurd. Volgens de huidige procedure hebben Brusselaars dan twee maanden tijd om te betalen. Wanneer ze dit via een afbetalingsplan wensen te doen, kan dit over een langere periode worden gespreid.

Brussels minister van Financiën Sven Gatz besliste nu beide betalingstermijnen met twee maanden te verlengen: tot vier maanden dus voor de normale procedure en gespreid over zes maanden voor wie een afbetalingsplan nodig heeft.

“Ik begrijp dat het tijdens de coronacrisis voor sommige eigenaars niet evident is om alle facturen tijdig te kunnen betalen”, zegt Gatz. “Door de deadlines voor het betalen van de onroerende voorheffing met twee maanden te verlengen, hopen we de Brusselaar wat meer financiële ruimte te kunnen geven. Om de burgers in ons land zoveel mogelijk gelijk te behandelen, volgen we zo het extra uitstel van twee maanden voor fiscale aangelegenheden dat de federale overheid heeft ingevoerd.”