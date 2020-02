Twee jongeren omgekomen bij ongeval op A12 in Laken JCV

02 februari 2020

20u48 0 Brussel Bij een ongeval op de A12 in Laken zijn zondagmorgen twee jongeren om het leven gekomen. De bestuurder van de wagen overleefde het ongeval en is opgepakt. Dat laat het Brusselse parket weten.

Het ongeval gebeurde rond 8.15 uur ter hoogte van de uitrit die uitgeeft op het Koninklijk Park. Om een nog onduidelijke reden raakte de Opel Corsa van de baan toen die in de richting van Brussel reed. In het voertuig zaten drie mensen. Twee jonge passagiers kwamen om het leven.

Het Brusselse parket laat weten dat de bestuurder van zijn vrijheid werd beroofd. Hij is ook verhoord door de politie. Volgens de eerste elementen was er maar een voertuig betrokken bij het ongeval, maar een onderzoek moet meer duidelijkheid brengen over de oorzaak.