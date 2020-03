Twee jongemannen uit Sint-Jans-Molenbeek gearresteerd nadat ze coronamaatregelen ettelijke malen aan hun laars lappen SHVM

30 maart 2020

16u42 0 Sint-Jans-Molenbeek Twee jongemannen uit Sint-Jans-Molenbeek zijn afgelopen weekend door de politiezone Brussel-West opgepakt nadat ze de opgelegde coronamaatregelen niet naleefden. De politie kon een van hen al zes keer betrappen.

De twee werden afgelopen weekend op verschillende plaatsen en op een verschillend moment opgepakt. Een van hen, de 23-jarige A.S., had de voorbije week al vier verwittigingen gekregen van de politie. De vijfde keer besliste de politiezone Brussel-West om de hardleerse man op te pakken. Op dat moment zou hij nog geprobeerd hebben om omstaanders aan te zetten tot relletjes. A.S. werd ter beschikking gesteld van het parket van Brussel.

De tweede man van zeventien jaar oud was nog maar enkele dagen, meer specifiek op 22 maart, vrijgekomen uit een gesloten jeugdinstelling. De politie heeft hem sindsdien al zes keer een verwittiging gegeven, maar ook hij had er geen oren naar. Bijgevolg werd hij gearresteerd. Aangezien de man minderjarig is, zal hij voor de jeugdrechter verschijnen.