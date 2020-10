Twee jaar na verdrinking op schooluitstap is Kurtis (6) overleden Stephanie Romans

08u59 0 Brussel Kurtis Best, de jongen die twee jaar geleden op schooluitstap in de vijver van Gaasbeek, vedronk is dinsdag overleden. Het kind (6) lag al die tijd in een specialistisch behandelcentrum, maar ging niet meer vooruit.

De familie van Kurtis maakt het nieuws zelf bekend op Facebook in een kort berichtje: “Ik zal deze zwarte dinsdag nooit vergeten.” De jongen is al twee jaar hersendood na het ongeval op klasuitstap van de Anderlechtse school ‘Petits Goujons’. Tijdens de lunch viel hij in het water van de vijver van Gaasbeek. Een begeleider haalde het kind eruit, waarna een voorbijganger de jongen meteen reanimeerde.

Boos

De familie was boos op de school omdat de begeleiders niet goed zouden hebben opgelet. “Andere kleuters hebben hun ouders verteld dat de juffen op een bankje zaten. Ze rookten en keken op hun gsm. Pas toen de kindjes hen riepen, hadden ze door dat Kurtis in het water lag”, zei Kurtis’ moeder Meya destijds.

De directie van de school deed een stap opzij na het incident. Het gerecht opende een onderzoek, maar dat is intussen geklasseerd zonder gevolg. Geen van de volwassenen die bij het incident aanwezig was is in staat van beschuldiging gesteld.