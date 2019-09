Twee gewonden bij vechtpartij in Schaarbeek SVHM

12 september 2019

18u39

Bron: Belga 1 Schaarbeek In de Brusselse gemeente Schaarbeek zijn donderdag twee personen gewond geraakt bij een vechtpartij. Dat meldt het Brusselse parket. De politie kon vier verdachten oppakken, maar die werden na verhoor weer vrijgelaten.

De vechtpartij vond donderdagvoormiddag plaats op de Helmetsesteenweg in Schaarbeek. Om een nog onduidelijke reden kregen twee groepen krakers het daar met elkaar aan de stok. In de vechtpartij die daarop volgde, raakten twee mensen gewond. De toegesnelde politie kon vier verdachten oppakken terwijl de twee slachtoffers naar het ziekenhuis werden gebracht. Zij verkeerden niet in levensgevaar.

De vier opgepakte verdachten werden na verhoor vrijgelaten. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden van de vechtpartij loopt nog, aldus het parket.