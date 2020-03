Twee gewonden bij brand in kapperszaak in Anderlecht JCV

08 maart 2020

14u14

Bron: Belga 0 Brussel Bij een brand in een kapperszaak op de Aristide Briandlaan in Anderlecht zijn zondagnacht twee gewonden gevallen. Dat laat de Brusselse brandweer weten.

De brandweer werd zondag rond 3.30 uur opgeroepen voor een brand in een kapperszaak. Die bevond zich op het gelijkvloers van een gebouw met drie verdiepingen. “Toen we ter plaatse kwamen was het vuur al zo goed als volledig gedoofd”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. “Een persoon zat wel geblokkeerd in zijn woning die achter de zaak lag. De brandweermannen moesten de deur inbeuken om hem te kunnen evacueren. Die persoon werd overgebracht naar het ziekenhuis omdat die bevangen was door de rook.”

Een andere bewoner raakte gewond toen hij zich sneed aan een stuk glas. Nadat het vuur gedoofd was en de appartementen verlucht, kon iedereen naar zijn woning terugkeren. De oorzaak van de brand is nog onbekend.