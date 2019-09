Twee eerste ecocrèches ingehuldigd in Laken SZM

27 september 2019

18u12

Bron: Belga 0 Brussel In de Lakense Tivoliwijk zijn vrijdagochtend twee ecocrèches ingehuldigd. De crèches zijn intussen al een maand open en hebben als doel om afvalvrij te zijn en enkel ecologische producten te gebruiken. De plechtigheid werd vrijdag bijgewoond door onder meer ouders, personeel, Brussels minister-president Rudi Vervoort en Brussels burgemeester Philippe Close. De ouders betalen dezelfde prijs als in een gewone crèche.

De crèches zijn genoemd naar Régine Orfinger-Karlin en Wangari Muta Maathai, “twee vrouwen met visie die hun stempel hebben gedrukt op het tijdperk waarin ze leefden door hun vooruitstrevendheid en hun acties”, aldus Close. Orfinger-Karlin was betrokken bij de heroprichting van de Belgische Liga voor Mensenrechten in 1954, Maathai was een Keniaanse activiste die in 2004 als eerste Afrikaanse de Nobelprijs voor de vrede kreeg.

Het personeel van de crèche zal geleidelijk worden opgeleid om op een ecologisch verantwoorde manier te werken. De crèches moeten als voorbeeld dienen voor andere opvangplaatsen van de stad Brussel. “Ons doel is ook om de crèches volledig afvalvrij te maken: nu al vullen we vier afvalcontainers per week minder”, zegt Brussels schepen van het Jonge Kind Arnaud Pinxteren. “Daarnaast besteden we bijzondere aandacht aan de milieuvriendelijkheid van speelgoed, meubelen en onderhoudsproducten. We starten hier, maar maken van al onze andere opvangplaatsen binnenkort ook ecocrèches. Zo besparen we bijvoorbeeld meer dan 50.000 plastic flessen per jaar.”

De crèches maken deel uit van een groter geheel van de wijk “Tivoli Greencity”, een primeur in het Brussels gewest.

