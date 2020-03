Twee bewoners van rusthuis in Watermaal-Bosvoorde kritiek door coronavirus SHVM

12 maart 2020

12u21 0 Brussel In rusthuis La Cambre hebben zeker twee bewoners positief getest op het coronavirus. Eerder maakte het kabinet van Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron bekend dat het rusthuis 34 besmettingen telde, maar dat werd donderdag tijdens een persconferentie georganiseerd door het rusthuis ontkend. Het zou gaan om 32 verdachte gevallen. Twee bewoners bevinden zich in kritieke toestand.

Woensdagavond werden negen bewoners naar het ziekenhuis overgebracht voor nader onderzoek op advies van een MUG-arts. Dat werd vandaag op een persconferentie van het rusthuis meegedeeld. Deze ochtend werden nog twee bewoners naar het ziekenhuis overgebracht.

Kritiek

Donderdag liet de directie weten dat twee bewoners zich in kritieke toestand bevinden. Zeven anderen zijn stabiel. “Het rusthuis heeft onmiddellijk de nodige maatregelen getroffen om de besmetting te beperken”, zegt directeur Thibaut Chevrier. “Een tiental patiënten werd geïsoleerd in hun kamer en de verplaatsingen binnen het rusthuis werden tot een minimum gereduceerd.”

Het aantal gevallen en de gezondheidstoestand van de getroffen personen worden elk uur opgevolgd. Het rusthuis wordt ondersteund door het Sint-Pietersziekenhuis.

Daarnaast volgen de Iriscare-diensten de situatie in real time op en evalueren zij of er al dan niet actie moet worden ondernomen op het gebied van de logistiek en het beheer om het rusthuis en de bewoners optimaal te ondersteunen. De burgemeester van de gemeente wordt ook geïnformeerd en volgt de situatie nauwgezet op.

Skype

Veel familieleden van de bewoners namen vandaag in paniek contact op met het rusthuis. Velen van hen hebben hun e-mailadres doorgespeeld zodat ze met hun familieleden kunnen Skypen en er werden extra mondmaskers uitgedeeld door Artsen Zonder Grenzen.

“Er wordt streng toezicht gehouden op de toegang en enkel het personeel mag het rusthuis betreden”, zegt Michel Hanset, coördinerend en raadgevend arts van het rusthuis. “Ter Kameren en ook haar personeel zijn niet in quarantaine. We kunnen de personeelsleden niet verbieden om naar huis te gaan. Wat als het om een eenoudergezin gaat? Dat is ethisch en sociaal onverantwoord”, vervolgt Hanset.

De maatregelen die gelden voor het Brussels gewest, gelden ook in rusthuis Ter Kameren. Enkel personeel mag het gebouw betreden en bezoekers zijn niet toegelaten.