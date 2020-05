Twee bestuurders houden straatrace tijdens huwelijksstoet Wouter Hertogs

30 mei 2020

22u34 0 Brussel De politie heeft zaterdag om 11 uur een huwelijksstoet onderschept op de Antwerpsesteenweg in Brussel. Twee bestuurders waren er namelijk aan het straatracen, zegt de woordvoerster van politiezone Brussel-Elsene Ilse Van de Keere. Ze werden allebei opgepakt en verhoord op het politiekantoor.

Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat de bestuurders gevaarlijk rijgedrag vertoonden. De Brusselse politie besteedt bijzonder aandacht aan het fenomeen, legt Ilse Van de Keere uit.

“Gevaarlijk rijden is voor ons een prioriteit omdat het niet alleen de mensen in kwestie in gevaar brengt, maar ook andere weggebruikers.” Ze roept burgers op om de politie via 101 of 112 op de hoogte te stellen wanneer ze getuige zijn van straatraces die het leven van anderen in gevaar kunnen brengen.

De twee automobilisten werden opgepakt en hun twee voertuigen in beslag genomen, zei de woordvoerder van het Brusselse parket, Denis Goeman. Een van de twee, een man van 25 , is ter beschikking gesteld. Hij zal de nacht in een cel doorbrengen voordat hij op zondagmorgen door de procureur des konings wordt gehoord.