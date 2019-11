Twee Belgische onderneemsters trekken naar Nepal: van advocates tot de Himalaya - over hun carrièreswitch en wat Nepal daarmee te maken heeft Aflevering 1 van het dagboek van Cîme-team in Nepal Redactie

12 november 2019

15u05 0 Brussel Anke De Boeck (35) en Isabel Coppens (35) zijn de onderneemsters achter het Belgische merk CÎME. Ze maken biologische en eerlijke huidverzorgingsproducten op basis van superfoods uit de Himalaya. Deze week brengen zij exclusief voor Het Laatste Nieuws verslag uit over hun trip naar Nepal, waar ze samen met fotografe Nena Driehuijzen van Studio Nunu hun projecten bezochten. Het volledige verslag van hun reis lees je zaterdag in de weekendkrant.

Na 8 jaar zijn we terug in Nepal. Tijdens onze vorige trip waren we nog allebei aan het werk als advocaat. Dat zit zo... Wij zijn twee vriendinnen met een passie voor beauty. Op een zonnige namiddag aan het strand - na een examen fiscaal recht in het laatste jaar van onze rechtenstudie - filosofeerden we over onze grote droom om ooit een eigen onderneming te starten. Aangezien er op dat moment nog geen concreet plan voor lag en het ons ook ontbrak aan budget, sloten we een pact: als we ooit een onderneming zouden beginnen, dan samen. Het bikinipact was geboren!

Na onze studies begonnen we beiden aan een carrière als advocaat. Het bikinipact bleef echter steeds in ons achterhoofd spelen. Midden 2012, kort voor we beiden dertig jaar zouden worden, besloten we om voor onze grote droom te gaan: het starten van een eigen huidverzorgingslijn.

Anke: “De inspiratie voor onze huidverzorgingslijn was de Himalaya, waar ik samen met mijn papa Walter een trekking maakte. De prachtige regio en vooral de unieke bergplanten met hun ongeëvenaarde extracten en oliën inspireerde ons tot het ontwikkelen van een lijn huidverzorgingsproducten waarin lokale traditionele kennis uit het Himalaya gebergte en moderne wetenschap van bij ons elkaar versterken.”

Isabel: “Met mijn gevoelige huid, was ik al gauw overtuigd om mee in dit avontuur te stappen. We vroegen Walter - meer dan 30 jaar actief in de sector van biologische plantenextracten - om ons te helpen met de ontwikkeling van onze producten. Alleen was ik nog nooit in de Himalaya geweest. Anke wel. Zij woonde als kleine baby een tijdje met haar ouders in Nepal, toen Walter er werkte voor de Verenigde Naties.”

Dus maakten we 8 jaar geleden een trip naar Nepal, toen we naast onze job als advocaat de eerste producten aan het ontwikkelen waren. De bedoeling was om de teams te ontmoeten waarmee we zouden samenwerken en op zoek te gaan naar interessante planten voor onze producten. De teams in Nepal zorgen voor de verzameling, teelt en verwerking van planten die we dan gebruiken in onze formules, onze Himalaya superfoods.

Achteraf gezien was die trip ook de ideale ‘relatietest’ voor ons als business partners!

Nu zijn we terug in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. Ondertussen is er veel veranderd. We werken niet langer als advocaat, maar zijn al 7 jaar de zaakvoerders van CÎME. Meestal is het Walter die de projecten in Nepal bezoekt. Hij is immers de specialist als het op plantenextracten aankomt, hij kent het land heel goed en spreekt de taal. Maar deze keer zijn wij hier, samen met fotografe Nena van Studio Nunu, om te zien wat er in Nepal is veranderd sinds onze vorige trip. En om zelf te zien welk verschil we met CÎME kunnen maken in Nepal.

Nepal is officieel een onderontwikkeld land. Zo is het al jaren politiek instabiel, wordt Nepal verdeeld door de ongewilde inmenging uit grenslanden India en China omwille van haar natuurlijke rijkdommen, heerst er massale werkloosheid waardoor jonge werkkrachten naar de golfstaten en Maleisië trekken, is de toegang tot medicatie en gezondheidszorg vaak problematisch, is de elektriciteitsvoorziening onbetrouwbaar, zijn de wegen vaak levensgevaarlijk, en werd Nepal recent getroffen door zware aardbevingen.

Maar Nepal heeft ook waanzinnig mooie natuur - met tijgers in de heuvels rond Nepalgunj tot de besneeuwde bergtoppen van de Mont Everest - , heeft het een multi-etnische bevolking die vreedzaam samenleeft en heeft het een hele rijke cultuur en traditie.

Dus hoewel de situatie in Nepal niet eenvoudig is en we bewust zijn dat onze projecten maar een klein verschil kunnen maken, zijn we allebei verliefd geworden op dit land en zijn inwoners. En is het hartverwarmend om de mensen te ontmoeten voor wie we daadwerkelijke een verschil hebben kunnen maken de voorbije jaren.

Lees de komende dagen over ons bezoek aan het ‘Little Doctors’ scholenproject, dat de levensomstandigheden in het afgelegen Humla wil verbeteren door het opleiden van de lokale kinderen. En onze ontmoetingen met de teams in Nepal die verantwoordelijk zijn voor onze Himalaya superfoods.