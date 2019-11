Twee Belgische onderneemsters trekken naar Nepal: over kinderen die opgeleid worden tot ‘kleine dokters’ Aflevering 3 van het dagboek van CîME-team in Nepal Redactie

14 november 2019

06u40 0 Brussel Anke De Boeck (35) en Isabel Coppens (35) zijn de onderneemsters achter het Belgische merk CÎME. Ze maken biologische en eerlijke huidverzorgingsproducten op basis van superfoods uit de Himalaya. Deze week brengen zij exclusief voor Het Laatste Nieuws verslag uit over hun trip naar Nepal, waar ze samen met fotografe Nena Driehuijzen van Studio Nunu hun projecten bezochten. Het volledige verslag van hun reis lees je zaterdag in de weekendkrant.

Vandaag op onze planning: een bezoek aan het ‘Little Doctors’ scholenproject in Humla.

Humla ligt helemaal in het noorden van Nepal aan de grens met Tibet, wat de trip ernaar toe best spannend maakt. We vliegen in een piepklein vliegtuigje op de luchthaven van Simikot, die niet echt bekend staat als de meest veilige luchthaven in de regio. Zo ligt de luchthaven op 2.800 meter hoogte, in de bergen dus, en is er maar één landingsbaan. En die is niet bijzonder lang. Resultaat: je kan nog steeds twee neergestorte vliegtuigen zien liggen naast de landingsbaan. Gelukkig waren er geen slachtoffers.

Maar we klagen niet, want het alternatief om in Humla te geraken is acht dagen wandelen door de bergen vanaf de dichtstbijzijnde weg. De geïsoleerde ligging van Humla is ook meteen de reden waarom we hier met CÎME een scholenproject steunen. Humla is één van de armste regio’s in de wereld. De mensen zijn hier afhankelijk van de invoer van rijst om de koude winters te overleven, de gemiddelde levensverwachting is er 58 jaar en ongeveer een kind op drie sterft voor zijn of haar 12e verjaardag.

Eén van de sleutels tot de oplossing van dit probleem is investeren in de opleiding van de lokale bevolking. En dat is exact wat het de NGO Nepal Trust doet met het ‘Little Doctors’ scholenproject. In het kader van dit project worden schoolkinderen in Humla tussen de 11 en 16 jaar gedurende vier maanden onderwezen op het vlak van hygiëne, gezondheid, eerste hulp en voeding. De jonge tieners worden als het ware opgeleid tot ‘Little Doctors’ (kleine dokters) die hun kennis vervolgens doorgeven aan familie, vriendjes en de leden van hun gemeenschap. Voor elk CÎME-product dat over de toonbank gaat, gaat een deel van de opbrengst naar de opleiding van deze ‘Little Doctors’.

En het ‘Little Doctors’ project blijkt dikke fun te zijn! Zowel de Little Doctors als hun leraren blijken enthousiast te zijn over het programma en over de impact ervan op hun dagelijkse leven. Studente Sarita: “Eerst kregen we een maand theorie en nadien zijn het praktijklessen. Die zijn het leukste. Dan mogen we meehelpen in de Health Post The Nepal Trust heeft in Humla 7 gezondheidscentra gebouwd, waar men terecht kan voor basis gezondheidszorg en eerste hulp. Zo mogen we brandwonden en hondenbeten verzorgen en mogen we assisteren bij de inentingen.”

Studente Prakriti: “Wij krijgen ook allemaal een EHBO-kit, met daarin basismateriaal zoals een schaar, ontsmettingsmiddel, verband en diarree medicatie. Die mogen we mee naar huis nemen om te gebruiken, maar ook op school kunnen we die gebruiken. Zo worden we ingeschakeld om andere studenten die zich pijn doen op de speelplaats te verzorgen.”

Als we hen vragen wat de studenten later willen worden, is het meest gehoorde antwoord dokter of verpleegster. En dit blijkt niet uit de lucht gegrepen. In het enige ziekenhuis in Humla heeft een deel van het personeel ooit als kind het Little Doctors project gevolgd.

Meer weten of The Nepal Trust en hun initiatieven in Humla? Check dan hun website.

Lees morgen wat de meest memorabele momenten waren van onze trip en waarom we verliefd zijn op dit land en haar inwoners.