Twee Belgische onderneemsters trekken naar Nepal: over je haar wassen met zeepnoten en sterke vrouwen Aflevering 2 van het dagboek van Cîme-team in Nepal Redactie

12 november 2019

20u21 0 Brussel Anke De Boeck (35) en Isabel Coppens (35) zijn de onderneemsters achter het Belgische merk CÎME. Ze maken biologische en eerlijke huidverzorgingsproducten op basis van superfoods uit de Himalaya. Deze week brengen zij exclusief voor Het Laatste Nieuws verslag uit over hun trip naar Nepal, waar ze samen met fotografe Nena Driehuijzen van Studio Nunu hun projecten bezochten. Het volledige verslag van hun reis lees je zaterdag in de weekendkrant.

Je zou verbaasd zijn hoeveel nuttige traditionele kennis er te rapen valt in Nepal om huidverzorgingsproducten te ontwikkelen. Wij zijn het hier gewoon om onze huid en haren te wassen met zeep en shampoo op basis van sulfaten. Het probleem met sulfaten is echter dat ze de natuurlijke beschermingslaag van je haar en huid afbreken waardoor je huid droog en je haar futloos wordt. Bovendien zijn al die sulfaten die wij doorspoelen met ons douchewater schadelijk voor het milieu.

In Nepal gebruiken ze een volledig natuurlijk alternatief voor sulfaten om hun huid en haar mee te wassen: zeepnoten. De schaal van de zeepnoot heeft een schuimend en wassend effect, zonder dat het je haar of huid uitdroogt en zonder schadelijke impact op het milieu. En het leuke is: zeepnoten groeien in het laagland van Nepal gewoon aan de bomen!

Daarom hebben we besloten om een ‘Nuts about you’ hand & body wash en shampoo te ontwikkelen, op basis van deze zeepnoten. Tijdens onze trip bezochten we de teams die hieraan meewerken.

Plukken

Eerst en vooral moeten de zeepnoten geplukt worden. Dit gebeurt via Community Foresting projecten. Dit zijn projecten waarbij een natuurgebied wordt overgedragen aan een lokale gemeenschap. De idee van Community Foresting is dat het natuurgebied toekomt aan de leden van de gemeenschap zelf, die er op toe ziet dat de natuur niet ten koste gaat van de landbouw projecten. Alle leden van die gemeenschap moeten het bos onderhouden (zeker niet kappen!) en mogen een paar weken per jaar zeepnoten oogsten in dit gebied. De oogst komt toe aan de eerlijke plukker, in ruil voor een kleine bijdrage per geplukte kilo zeepnoten. Met dit geld worden sociale projecten voor de gemeenschap gefinancierd, zoals de verbetering van het onderwijs in de lokale school. De organisatie van deze projecten komt toe aan de gemeenschap zelf, die onder haar leden een bestuursraad kiest.

We werken samen met Rabindra, die samen met zijn schoondochter Supriya een bedrijf in Nepalese plantenextracten runt. Ze geven ook gratis opleidingen aan boerenfamilies in de heuvels buiten Nepalgunj over verbeterde oogsttechnieken, emancipatie en Community Foresting.

Eenmaal de zeepnoten geplukt zijn, moeten de schalen verwijderd worden. Hiervoor werken Rabindra en Supriya voornamelijk met vrouwen samen. Rabindra: “Ik ben ervan overtuigd dat vrouwen de toekomst zijn voor Nepal. 90% van onze werkneemsters zijn dan ook vrouwen en wij garanderen een gelijk loon voor mannen en vrouwen. En vrouwen doen dit werk over het algemeen secuurder dan mannen, dat ook.”

Wij proberen het zelf ook. Maar de schalen secuur verwijderen, blijkt niet onze sterkste kant te zijn.

Nadien worden de schalen hier in Nepal verwerkt tot een extract, om makkelijker naar ons land te kunnen verschepen. Ook dit deel van het werk wordt deels door vrouwen uitgevoerd, die hier opnieuw een eerlijk loon voor krijgen.

Lees morgen over ons bezoek aan het ‘little doctors’ scholenproject, dat de levensomstandigheden in het afgelegen Humla wil verbeteren door het opleiden van de lokale kinderen.