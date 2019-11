Twee Belgische onderneemsters trekken naar Nepal: “Dit is waarom we verliefd zijn op het land en haar inwoners” Aflevering 4 van het dagboek van CîME-team in Nepal Redactie

15 november 2019

06u48 0 Brussel Anke De Boeck (35) en Isabel Coppens (35) zijn de Brusselse onderneemsters achter het Belgische merk CÎME. Ze maken biologische en eerlijke huidverzorgingsproducten op basis van superfoods uit de Himalaya. Deze week brengen zij exclusief voor Het Laatste Nieuws verslag uit over hun trip naar Nepal, waar ze samen met fotografe Nena Driehuijzen van Studio Nunu hun projecten bezochten. Het volledige verslag van hun reis lees je zaterdag in de weekendkrant.

We waren het al, maar door onze trip zijn we nog verliefder geworden op Nepal en haar inwoners. Het land heeft waanzinnig mooie natuur. Hoewel het in oppervlakte niet zo een groot land is, heeft het veel kilometers hoogteverschil, waardoor je meerdere klimaatzones bij elkaar hebt. Hierdoor is het landschap er magisch en verrassend divers. Nepal wordt ‘het dak van de wereld’ genoemd, aangezien je er 8 van de 10 hoogste bergtoppen ter wereld vindt. Met de Mount Everest op de grens met Tibet als bekendste bergtop. Maar verrassend genoeg vind je in de lagergelegen wetlands en valleien een totaal ander landschap, met wilde tijgers en neushorens.

Even groot als de rijkdom aan natuur, is die aan cultuur en traditie. Religie en spiritualiteit bepalen er het ritme van het dagelijkse leven. Zo zie je overal kleine en grotere tempels waar mensen bidden, offers brengen en de tijd doden door er rond te hangen en te discussiëren over politiek. Verder zie je heilige koeien door de straten kuieren met bloemenkransen om, kregen wij een ‘butter blessing’ (boter zegening red.) met yak boter in ons haar om onze vruchtbaarheid te bevorderen en werd onze toekomst voorspeld door een handlezer.

Heel bijzonder in Nepal is de manier waarop verschillende religies vreedzaam samenleven. Officieel is Nepal en hindoeïstisch land, maar het heeft een hele mengelmoes aan religies, waarvan hindoeïsme, boeddhisme en islam de meest voorkomende zijn. En traditiegetrouw zijn Nepalezen heel tolerant ten opzichte van deze bonte mengelmoes. Zo wordt je er ’s ochtends wakker met het geluid van tempels en moskeeën door elkaar en zijn gesluierde moslim meisjes beste vriendinnen met boeddhistische klasgenootjes.

Dezelfde tolerantie die er bestaat ten opzichte van andere religies, wordt ook gehanteerd op heel veel andere vlakken. Zo zijn de LGBT rechten in Nepal van de meest progressieve in Azië. Homoseksualiteit werd er officieel gelegaliseerd in 2007 en op officiële documenten heb je steeds de keuze tussen de vakjes ‘male’, ‘female’ en ‘other’ (man, vrouw en ander red.). Verder kijkt niemand ervan op als je borstvoeding geeft in het openbaar en grote publieke ruimtes zoals luchthavens hebben speciale zones voor het geven van borstvoeding.

De laatste decennia is er heel veel veranderd op vlak van vrouwenrechten in Nepal. Zo is het recht op gelijk loon voor mannen en vrouwen wettelijk vastgelegd, bekleden steeds meer vrouwen hoge politieke functies, gaan meisjes in bijna alle regio’s naar school en zijn er steeds meer vrouwelijke ondernemers. En net zoals dat geldt voor religie en geaardheid, is er ook heel veel respect ten opzichte van vrouwen. Dat merken we wanneer we in de bergen bij lokale mensen bleven logeren. Zo wordt de baby des huizes ververst door haar papa, is het de man die voor ons kookt en zijn het vooral de grootvaders die spelen met hun kleinkinderen. En toch zijn er nog ongelijkheden tussen mannen en vrouwen in Nepal. Net daarom vinden we het heel belangrijk om samen te werken met vrouwelijke ondernemers en initiatieven die women empowerment ondersteunen. Zoals met de Nepalese zussen Tara en Shanta, die op hun groene thee plantages vooral vrouwen tewerkstellen. En die naast een eerlijk loon zorgen voor studiebeurzen voor de kinderen van hun medewerkers, eco verblijven voor wie te ver van de plantages woont en een koe (ja, je leest het goed) voor iedere medewerker.

Ondanks dit alles is Nepal officieel nog steeds een onderontwikkeld land. En het zal niet eenvoudig zijn deze situatie te doen keren. Dus hoewel we er ons bewust van zijn dat onze projecten maar een klein verschil kunnen maken, zijn we toch heel erg blij met dit kleine verschil. Het is dan ook hartverwarmend om de mensen te ontmoeten voor wie we daadwerkelijke een verschil hebben kunnen maken de voorbije jaren. En dat verschil kunnen we alleen maar maken door de steun van al onze klanten in België. Het is dankzij hen dat we de voorbije jaren hebben kunnen bijdragen aan de opleiding van de Little Doctors in Humla en aan een zelfstandig inkomen voor de boeren en boerinnen die voor ons de Himalaya superfoods kweken, plukken en verwerken. En we zijn ervan overtuigd dat we samen de komende jaren voor nog heel veel mensen in Nepal een klein verschil kunnen maken.

