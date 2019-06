Twee arbeiders bedwelmd door CO op werf aan Helihavenlaan JCV

21 juni 2019

11u25

Bron: Belga 0 Brussel Op een werf aan de Helihavenlaan zijn donderdagavond twee arbeiders bedwelmd geraakt door CO. Eén van hen was er erg aan toe en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar de man was niet in levensgevaar.

Dat laat de Brusselse brandweer weten. De twee waren bezig met het polijsten van een betonvloer in een ondergrondse verdieping. Ze gebruikten daarvoor een machine met een motor. “Er waren ventilatoren voorzien om de verbrandingsgassen te evacueren maar om een nog onduidelijke reden hebben die niet goed gewerkt”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “De twee mannen raakten bedwelmd en konden nog op eigen houtje de ruimte verlaten en de brandweer verwittigen. Toen we aankwamen was één van hen bijna buiten bewustzijn.”

Die man werd overgebracht naar het ziekenhuis en bleek hoge CO-waarden in het bloed te hebben. Hij verkeerde niet in levensgevaar. De brandweer liet de werf afsluiten.