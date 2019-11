Twee appartementen onbewoonbaar na brand JCV

12 november 2019

09u15

Bron: Belga 0 Brussel Een brand heeft er maandag voor gezorgd dat twee appartementen in Schaarbeek niet langer bewoonbaar zijn. Gewonden vielen er niet. Dat laat de Brusselse brandweer weten.

De brandweer werd maandag om 15.10 uur opgeroepen voor een brand op de tweede verdieping in een gebouw in de Groenstraat in Schaarbeek. Bij aankomst was er al een stevige rookontwikkeling en kwamen de vlammen door de ramen.

“Alle inwoners waren al uit het gebouw toen de brandweer ter plaatse kwam. Er zijn dus geen gewonden”, vertelt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

Het tweede verdiep brandde volledig uit. Doordat het plafond van de tweede verdieping en de vloer van de derde verdieping uit hout bestaan, werd het plafond opengebroken om het uitslaan van de brand tegen te gaan en het blussen te vergemakkelijken. Beide appartementen zijn onbewoonbaar, maar ook het appartement op de eerste verdieping liep veel waterschade op.

De oorzaak van de brand moet nog worden bepaald.