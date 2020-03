Twee agenten lichtgewond nadat politievoertuig op dak belandt SHVM

30 maart 2020

10u41 1 Elsene Twee agenten zijn zondag naar het ziekenhuis overgebracht nadat hun voertuig op zijn dak was beland bij een ongeval in Elsene. Het duo moest daarbij bevrijd worden uit de wagen.

Het ongeval speelde zich af op de Generaal Jacqueslaan in Elsene. Twee agenten waren op weg naar een opdracht toen ze plots gegrepen werden door een ander voertuig. De betrokken bestuurder reed in op de linkerzijde van het politievoertuig, waardoor de politiewagen vervolgens op z’n dak belandde op de tramsporen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het duo uit de wagen te bevrijden en naar het ziekenhuis over te brengen.

Volgens politiewoordvoerster Ilse Van De Keere waren de agenten lichtgewond en mochten ze diezelfde dag nog het ziekenhuis alweer verlaten. De exacte omstandigheden worden momenteel onderzocht.