Twee agenten gewond bij rellen in Sint-Gillis SHVM

06 mei 2020

14u41 0 Brussel Aan het Bethlehemplein in Sint-Gillis zijn dinsdag rellen ontstaan nadat een agent er volgens een buurtbewoner een bal had afgenomen van enkele kinderen die er voetbal aan het spelen waren. Twee agenten raakten daarbij gewond. Het parket van Brussel heeft nu een onderzoek geopend om de verdachten te kunnen identificeren.

Dinsdagavond rond 21 uur hing er een grimmige sfeer aan het Bethlehemplein in Sint-Gillis. Een vijftigtal buurtbewoners kwam er de straat schreeuwend op nadat de politie naar eigen zeggen een bal had afgepakt van enkele kinderen die er op het plein aan het voetballen waren. “Een getuige nam de bal van de agent af, en gaf hem terug aan de kinderen”, vertelt een getuige in La Dernière Heure.

Volgens het parket bleef het niet enkel bij verbale agressie. “Volgens de eerste vaststellingen van het onderzoek werd er een projectiel naar de politiewagen gegooid. Gezien de imposante aanwezigheid van opgewonden bewoners op de straat, werd er versterking opgeroepen”, zegt Stefan Vandevelde van het Brussels parket.

Bij het incident raakten twee agenten gewond. “Beide politieagenten hebben een arbeidsongeschiktheid van zeven en vier dagen opgelopen. Een onderzoek is lopende om de verdachten te identificeren”, aldus Vandevelde.