Twaalftal mensen moet verhuizen na verschillende gaslekken en CO-verspreiding SHVM

25 november 2019

17u13 1 Schaarbeek De Brusselse brandweer is deze maandagmiddag uitgerukt naar de L’Olivierstraat in Schaarbeek nadat er verschillende gaslekken werden aangetroffen in een woning. Bij aankomst trad ook de CO-melder meteen in werking. Het gebouw is momenteel onbewoonbaar verklaard, waardoor een twaalftal mensen nu tijdelijk zal moeten verhuizen.

Een technicus van Sibelga kwam om 14.13 uur ter plaatse en vroeg kort daarna bijstand aan de brandweer omdat enkele bewoners klaagden over hoofdpijn, misselijkheid en overgeven. Kort daarna mat de brandweer er CO en werden er verschillende gaslekjes aangetroffen.

Een volwassene moest naar het ziekenhuis overgebracht worden nadat hij licht geïntoxiceerd werd door CO. Een moeder moest na schooltijd met haar kinderen naar de spoed aangezien haar kinderen de voorbije dagen ook klaagden over hoofdpijn en misselijkheid. Niemand verkeert in levensgevaar.

Alle gastellers van het gebouw werden afgesloten, waardoor de bewoners van het gebouw voor een tijdje moeten verhuizen.