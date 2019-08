Twaalf mensen aangehouden in Maximiliaanpark na overlast in buurt JCV

21 augustus 2019

20u31 0 Brussel In en rond het Maximiliaanpark zijn woensdagochtend twaalf personen administratief aangehouden. De politie zegt dat door de arrestaties er kwamen om het park te kunnen schoonmaken en om overlast aan te pakken.

“De operatie van deze voormiddag vond plaats in de omgeving van de woongelegenheden vlakbij het Maximiliaanpark, onder meer op vraag van de buurtbewoners”, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. “Die hadden geklaagd over overlast omdat een aantal mensen zich kwam wassen of hun behoefte kwamen doen in de inkomhal van de gebouwen. Als we in het park zelf tussenkomen, is dat meer om de gemeentediensten toe te laten het park schoon te maken.”

Volgens de krant La Libre Belgique maken verschillende hulporganisaties zich zorgen over de stijging van het aantal personen dat zich in en rond het Maximiliaanpark ophoudt. Dat zouden er intussen zo’n 550 tot 600 zijn. Het Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen houdt het dan weer op zo’n 150 personen die in de omgeving van het park zouden rondzwerven maar in het opvangcentrum Porte d’Ulysse zouden wel een 350-tal mensen verblijven, 90 anderen zouden door Samusocial worden opgevangen, 200 bij particulieren thuis en nog eens 67 in gemeenschappelijke slaapplaatsen.

In het Maximiliaanpark verzamelen traditioneel veel transmigranten. In het verleden doken er al regelmatig tentenkampen op. De dienst Vreemdelingenzaken zit immers vlakbij het park. Na de ontruiming van het busstation onder het Noordstation nam het aantal migranten in het park opnieuw toe.