Twaalf coronabesmettingen in Fond'Roy kliniek in Brussel AW

24 augustus 2020

22u21

Bron: Belga 0 Brussel In de psychiatrische afdeling voor gedwongen ziekenhuisopname van de Fond'Roy kliniek (ASBL Epsylon) in Brussel zijn meerdere mensen besmet geraakt met het coronavirus. Vier patiënten en acht medewerkers testten positief op Covid-19, zei afdelingshoofd Caroline Depuydt maandag.

"Een werknemer testte afgelopen maandag positief, nadat hij een test had afgelegd als onderdeel van zijn vakantievertrek. De volgende dag hebben we een kleine reeks testen gedaan en twee gevallen kwamen positief terug. Dus hebben we een algemene screening gedaan van alle patiënten en alle personeelsleden. We kwamen tot de vaststelling dat 4 patiënten en 8 medewerkers besmet zijn", legt de psychiater uit.



Volgens Caroline Depuydt is de dienst overvol en is het buitengewoon moeilijk om de beveiligingsmaatregelen die verband houden met het coronavirus af te dwingen. "Onze patiënten zijn gevaarlijk, zitten in een crisis en zoeken geen zorg", zegt ze. Na de lockdown kreeg de afdeling voor gedwongen ziekenhuisopname een toename van 50% mensen in observatie.



Er zijn maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in de dienst te stoppen. De positieve patiënten zijn geïsoleerd in een goed gescheiden afdeling en in een ander ziekenhuis. Alle medewerkers en patiënten zijn getest. Positieve werknemers werken niet meer en verdachte gevallen zijn in quarantaine geplaatst in afwachting van de resultaten van een tweede test. Het personeel werkt gemaskerd en respecteert de veiligheidsinstructies. Symptomen worden gecontroleerd, zowel bij werknemers als bij patiënten.