Tunnels onder water door noodweer WHW

21 juli 2019

14u10 0 Brussel Het onweer van gisteren heeft zich ook in onze regio laten voelen. De brandweer moest verschillende malen uitrukken voor wateroverlast. Zo liepen enkele tunnels onder.

Het noodweer liet verschillende tunnels onderlopen, waaronder de Stefania- en de Vleurgattunnel. Hier bleef het echter niet bij. Enkele straten stonden onder water ten gevolge van verstopte straatkolken. Ook moest er een boom verwijderd worden die dreigde dwars over de weg te komen liggen. In Elsene redde het korps ook nog een vrouw van een dak. Die durfde niet meer naar beneden nadat zij haar dakgoot had ontstopt. Dankzij de luchtladder kon zij alsnog met beide voeten veilig en wel op de grond gezet worden.