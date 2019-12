Tunnels onder Noord-Zuidverbinding verfraaid met nieuwe fresco’s en tekeningen JCV

18 december 2019

15u56 0 Brussel De tunnels onder de Noord-Zuidverbinding worden voortaan opgefleurd door zes nieuwe muurschilderingen. Nieuwe verlichting moet ook het onveiligheidsgevoel er verbeteren.

De nieuwe stripmuren en streetartwerken werden woensdag plechtig ingehuldigd. De doorgangen onder de sporen lopen tussen de Anneessenswijk en het lagergelegen deel van de Marollen. Ze worden vooral door buurtbewoners gebruikt.

Dankzij het wijkcontract Jonction werden de tunnels onder handen genomen. “Met deze zes muurschilderingen en dankzij nieuwe verlichting krijgt de hele wijk een nieuwe uitstraling en wordt de openbare ruimte aangenamer”, zegt schepen van Stadsvernieuwing Arnaud Pinxteren (Ecolo). “Zo verhogen we ook het veiligheidsgevoel en daarmee het welzijn van de omwonenden.”

Drie van de nieuwe werken zijn streetart en de drie anderen zijn volwaardige stripmuren. Een van hen is van de hand van tekenares Fabienne Loodts. “Ik heb mijn inspiratie gehaald bij de ouders van de mensen die in de jaren ‘70 in deze buurt arriveerden”, zegt ze. “Door die ouders af te beelden krijgen ze een gevoel van nabijheid en kunnen ze even aan hun eigen ouders denken.”