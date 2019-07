Tunnels even dicht door korte overstroming JCV

27 juli 2019

17u16 0 Brussel Door een korte overstroming zijn de Kunst-Wettunnel en de Stefaniatunnel zaterdagnamiddag even afgesloten geweest. Ook tramlijn 8 was even onderbroken.

De hevige regen heeft zaterdagnamiddag in Brussel voor heel wat hinder gezorgd. De Kunst-Wettunnel en de Stefaniatunnel werden elk even afgesloten in beide richtingen, maar waren vrij snel weer open.

Tramlijn 8 werd door een overstroming onderbroken tussen de haltes Herrmann-Debroux en Trammuseum. De MIVB legde even vervangbussen in, maar ook daar waren de problemen relatief snel verholpen.

De Brusselse brandweer moest ook 18 keer tussenkomen bij particulieren. In Schaarbeek liep de kelder van een rusthuis onder water. In Evere kwam dan weer een parking blank te staan. In totaal moest de brandweer een veertigtal interventies uitvoeren.