Tunesische ‘agentenspuwer’ herinnert zich incident niet meer Wouter Hertogs

19 juni 2020

19u53 0 Brussel Een Tunesische veertiger die politieagenten had bespuwd riskeert 1 jaar cel. Eén van de agenten had nadien symptomen van COVID-19 gekregen toen ze in quarantaine zat. “Ik herinner me niet dat gespuwd op hen”, klonk het voor de rechter.

Op 28 maart hield de politie in Elsene het voertuig van de 40-jarige man tegen. Die bleek niet alleen aan boord te zitten maar was vergezeld van twee andere personen. Bovendien was de man onder invloed van alcohol en was hij naar eigen zeggen op weg om cannabis te kopen. “Bovendien verzette hij zich tegen zijn arrestatie, en schold hij de agenten de huid vol. Ook bespuwde hij hen”, aldus het parket. Die agenten waren na de feiten in quarantaine geplaatst en één van hen, een 52-jarige vrouw, had tijdens die quarantaine symptomen van COVID-19 ontwikkeld. Omdat er op dat moment te weinig testen voorhanden waren, kon de vrouw uiteindelijk niet getest worden. Haar advocaat eiste een schadevergoeding van 7.500 euro.

Vrouwonvriendelijk

Volgens de advocaat had de Tunesiër zich heel vrouwonvriendelijk uitgelaten tegenover de agente en had hij in het ziekenhuis ook geweigerd zich te laten verzorgen door een vrouwelijke verpleegster. De Tunesiër zelf gaf slechts een deel van de feiten toe en beweerde zich niet te herinneren dat hij op de agenten had bespuwd. Naar eigen zeggen gedraagt hij zich anders nooit op een dergelijke manier. Uitspraak op 24 juli.