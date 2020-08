Tuinontwerpatelier en plantenshop ‘EcoGarden Design’ opent in Sint-Lambrechts-Woluwe JMBB

24 augustus 2020

17u08 0 Brussel In de Lambeaulaan in Sint-Lambrechts-Woluwe is maandag het ecologische tuinontwerpatelier annex plantenwinkel ‘EcoGarden Design’ gelanceerd.

EcoGarden Design helpt zowel particulieren als scholen en bedrijven om (bio)diversiteit en een groene belevingszone te creëren. Het gaat dan niet alleen om natuurlijke tuinen en moestuinen, maar ook ‘kitchen gardens’, voedselbossen, of ‘therapietuinen’. Het atelier wil instaan voor advies, de uitwerking van de plannen, en ook de aanlevering van de planten zelf.

De drijvende kracht achter het atelier is de groendesigner Ellen Fiers. “In de toekomst zullen we meer van thuis uit werken en dus zal de tuin een aardig verlengstuk worden van de thuiswerker. Gewoon de handen in de grond steken en je vergeet al de rest. Ideaal om van je stress verlost te geraken. Het is bewezen dat bepaalde grondbacteriën een geluksgevoel bezorgen zoals het gelukshormoon serotonine. Bovendien help je met het verzorgen van jouw tuinoase ook het klimaat, hoe kleinschalig dit ook moge zijn”, klinkt het.