Trucker op de vuist met collega: 6 maanden cel Wouter Hertogs

16 juni 2020

14u50 0 Brussel Een Gentse truckchauffeur die op de vuist was gegaan met een collega is veroordeeld tot 6 maanden cel. De man kon na ettelijke zware veroordelingen geen uitstel of probbatie-uitstel meer krijgen.

De vechtpartij vond plaats op 8 augustus 2019 toen truckchauffeur E.N. (42) het parkeerterrein van Bpost in Brussel opreed. Daarbij zou het tot een kleine aanrijding gekomen zijn met een andere vrachtwagen. E.N. ging naar eigen zeggen verhaal halen bij de chauffeur van die andere truck maar die zou geweigerd hebben op te draaien voor de schade aan N.’s truck. “Hij wou zomaar wegrijden maar ik heb hem tegengehouden”, zei E.N. op de zitting. “Daarbij heb ik hem inderdaad een klap gegeven, dat had ik niet mogen doen. Maar hij was helemaal niet zo erg gewond als hij beweerde.”

Een medisch attest sprak dat laatste tegen en in het dossier was er ook geen spoor van een aanrijding. Er was geen enkele reden voor het geweld”, aldus de rechter, Uit de camerabeelden bleek ook dat betrokkene zich na die klap ook nog dreigend opstelde tegen het slachtoffer, dat al op de grond lag.

E.N. werd in het verleden al meermaals veroordeeld, onder meer tot een gevangenisstraf van 6 jaar, en werd ook in Duitsland veroordeeld voor verkeersagressie. Het parket had een gevangenisstraf van 12 maanden gevorderd. De rechter halveerde dit.