Trouwstoet in Evere zet kwaad bloed, schepen nuanceert: "Enkele minuten feestplezier is geen drama"

16 september 2019

11u21

Bron: La Capitale, Facebook 2 Brussel Een trouwstoet in de Brusselse gemeente Evere heeft afgelopen zaterdag de gemoederen verhit in Evere. De feestvierders zetten een tijdlang een eenrichtingsstraat af met hun wagen en voerden naar verluidt gevaarlijke manoeuvres uit. Schepen van Mobiliteit Pascal Fréson (DéFi) nuanceert de feiten.

Er viel zaterdagmiddag wat te vieren in de Pater Damianstraat in Evere: een koppel trad er in het huwelijk en dat bracht heel wat gasten op de been. Een aantal feestvierders blokkeerde met hun wagen de baan, om op straat feest te kunnen vieren, maar dat zette kwaad bloed bij een aantal buurtbewoners. Zij deelden foto’s van het feestgedruis op Facebook. Daarop is te zien hoe meerdere auto’s de straat blokkeren en mensen op straat staan.

Na een tiental minuten vertrok het gezelschap naar verluidt, meldt La Capitale. Volgens de omwonenden voerde een aantal bestuurders daarbij spectaculaire manoeuvres uit. Zo zouden ze met 80 kilometer per uur zijn weggescheurd. Foto’s van de trouwstoet werden gedeeld op de Facebookgroep ‘Evere 4 Evere’, en werden ook opgepikt door Pascal Fréson (DéFi), schepen van Mobiliteit in Evere.

Die nuanceert de feiten. “Enkele minuten feestplezier midden op de dag is geen drama,” klinkt het in een reactie van de politicus aan La Capitale. “Er stonden chauffeurs bij de wagens die de straat blokkeerden. Zij konden dus onmiddellijk hun auto’s verplaatsen, moest er een probleem zijn.” Op de vermeende verkeersovertredingen reageert Fréson wel scherp. “Dat is onacceptabel.” De schepen roept getuigen dan ook op melding te doen bij de politie.