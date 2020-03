Trouwen op 29 februari: “We hadden weinig keuze gezien de uren waarop we werken” Wouter Hertogs

01 maart 2020

14u34 0 Brussel Geen jaarlijkse huwelijksverjaardag maar enkel om de vier jaar een mooie herinnering. Dat is de tol van trouwen op schrikkeldag. Toch waagden enkele koppels zich eraan in het stadhuis van Brussel.

Sybille en Tuncay Sezer-Kumucak hadden weinig keuze. “Het is voor ons niet echt speciaal. We hadden weinig keuze gezien de uren waarop we werken. In april houden we ons grote feest en vandaag was er nog plaats om te trouwen. Het is niet dat we speciaal wilden doen en daarom hier wilden trouwen op 29 februari. Of we het nu gaan vieren de dag ervoor? Neenee, om de vier jaar zal het nu worden (lacht)”

Eric en Mans hadden wel bewust gekozen voor de schrikkeldag. “We wilden niet in de zomer trouwen en dan viel ons oog op 29 februari. Het leek ons wel leuk om dan te trouwen. We zijn nu 8 jaar samen dus het werd tijd (lacht).”