Trio verdiende 85.000 euro aan drugshandeltje Wouter Hertogs

15 juli 2020

10u58

Bron: Belga 0 Brussel Drie Brusselse twintigers die maandenlang cocaïne hadden gedeald in de hoofdstad, zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van twee tot vier jaar met uitstel. De rechtbank verklaarde ook 85.760 euro verbeurd, geld dat het trio verdiend had met hun handeltje.

De Brusselse politie was de drie op het spoor gekomen toen speurders te horen kregen dat een bepaald telefoonnummer gebruikt werd door een drugdealer. Onderzoek op dat ene nummer leidde al snel naar een resem andere gsm-nummers, die allemaal gelinkt konden worden aan drughandel. Een groot aantal daarvan bleek toe te behoren aan klanten en druggebruikers, maar andere waren duidelijk van verkopers.

Ook konden de speurders een zeker stramien en organisatie ontwaren in de honderden berichten. Zo bleek er één zogenaamde ‘dispatcher’ te zijn, een dealer die zijn klanten bestookte met aanbiedingen en voorstellen om drugs te kopen. Klanten die daarop ingingen, werden vervolgens in contact gebracht met andere dealers, waarmee ze dan via Snapchat concrete afspraken moesten maken voor de levering en betaling van de drugs.

De speurders slaagden erin de ‘dispatcher’ en twee andere dealers te identificeren en die werden in februari 2020 opgepakt. Het drietal legde bekentenissen af maar was naar eigen zeggen pas actief sinds november. De rechtbank volgde hen in dat verhaal. Volgens de rechtbank was het niet uitgesloten dat het gsm-nummer waarmee het onderzoek in september begonnen was, eerst had toebehoord aan een andere dealer, die het samen met zijn klantenbestand had doorgegeven.