Triest: vandalen steken kerststal in brand JCV

28 december 2019

13u43

De kerststal op het Eugène Keymplein in Watermaal-Bosvoorde is in de nacht van vrijdag op zaterdag volledig afgebrand. Volgens burgemeester Olivier Deleuze (Ecolo) is er sprake van vandalisme.

De brandweer werd rond 03.15 uur opgeroepen voor de brand, maar kon de kerststal niet meer redden. Alleen een deel van de structuur bleef nog over nadat het vuur zijn werk had gedaan. Volgens burgemeester Deleurze is er alvast kwaad opzet in het spel. “De stal werd in brand gestoken”, zegt hij in een mededeling op Facebook. “Ik betreur dit geval van vandalisme ten zeerste. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand.”

Volgens de eerste vaststellingen van de politie gaat het om brandstichting, maar werden er nog geen sporen van brandversnellers gevonden. Voor de brandweer ter plaatse kwam, werden er drie mensen gesignaleerd rond de kerststal. De stal zelf zal niet vervangen worden.