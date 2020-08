Treinverkeer verstoord tussen Jette en Opwijk Wouter Hertogs

11 augustus 2020

18u17 0 Brussel Een te hoog geladen vrachtwagen heeft aan een overweg in Asse schade toegebracht aan de bovenleiding. Daardoor rijden er momenteel geen treinen tussen Jette en Opwijk, op de lijn tussen Brussel en Dendermonde.

De aanrijding deed zich iets voor 16 uur voor. Hoe ernstig de schade is, is nog niet duidelijk. Door de aanrijding sprongen ook wat vonken vanaf de bovenleiding over naar de berm, wat door de droogte leidde tot een beginnend bermbrandje. Tussen Jette en Opwijk worden vervangbussen ingelegd, en de treinen worden omgeleid via Mechelen. Dat meldt Infrabelwoordvoerder Frédéric Petit.