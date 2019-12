Treinverkeer tussen Brussel-Noord en Jette onderbroken door storing aan seinen SVM

04 december 2019

09u31

Bron: Belga 0 Brussel Het treinverkeer tussen de stations Brussel-Noord en Jette is deze ochtend onderbroken door een storing aan de seinen. Dat meldt de NMBS op haar website. De treinen worden omgeleid, waardoor er vertragingen van 15 tot 20 minuten zijn.

De technische storing ontstond rond 8.30 uur in Brussel-Noord, preciseerde Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. Alleen het rechtstreekse verkeer richting Denderleeuw is tot in Jette onderbroken en wordt via het westelijke ringspoor omgeleid, waardoor de hinder beperkt is. Technisch personeel is ter plaatse om de storing zo snel mogelijk op te lossen.

🚆 Door een storing aan de seinen van Infrabel is het treinverkeer verstoord tussen Brussel-Noord en Jette.



⚠️ Het treinverkeer is momenteel onderbroken op dit traject.



ℹ️ We raden je aan om te reizen via Brussel-Zuid #NMBS pic.twitter.com/GhBv0C4WrB NMBS(@ NMBS) link