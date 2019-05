Treinverkeer even onderbroken door brand in Schaarbeek JCV

24 mei 2019

13u37 1 Brussel Een brand in een hok in de buurt van het Station van Schaarbeek heeft ervoor gezorgd dat het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Schaarbeek even onderbroken was.

De brand ontstond rond 13 uur aan het station van Schaarbeek in een hok waarin olie opgeslagen lag. Door het vuur ontstond er een grote rookpluim die tot ver in de omgeving te zien was. De brandweer kwam ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Er vielen geen slachtoffers.

Uit veiligheidsoverwegingen besloot Infrabel om het treinverkeer tussen Schaarbeek en Brussel-Noord even te onderbreken. Na 10 minuten verliep alles weer normaal.