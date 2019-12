Treinhinder tussen Brussel en Namen na aanrijding SHVM

30 december 2019

19u13

Bron: Belga 0

Het spoorverkeer is maandagavond onderbroken tussen Ottignies en Gembloers (Gembloux). Een trein reed rond 18 uur een persoon aan ter hoogte van Blanmont, zo meldt de NMBS. Door het ongeval is er verstoord verkeer op de verbinding tussen Brussel en Namen. “Nog tot het einde van de avond is er hinder mogelijk”, zegt een woordvoerder van spoornetbeheerder Infrabel.