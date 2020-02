Treinbegeleider in mekaar geslagen in Brussel: slachtoffer afgevoerd Robby Dierickx Shauny Verheulpen

21 februari 2020

Een treinbegeleider is vrijdagavond omstreeks 19.55 uur aan halte Bordet in de Brusselse gemeente Evere in elkaar geslagen door een reiziger. De exacte omstandigheden van het agressiegeval zijn nog niet duidelijk, maar als gevolg van het incident lag het treinverkeer op de lijn tussen Dinant en Brussels Airport even stil. De treinbegeleider moest afgevoerd worden. Over zijn toestand is nog geen duidelijkheid. De federale politie onderzoekt de zaak. Door het voorval moesten de reizigers overstappen op een andere trein. Of de dader opgepakt werd, is nog niet geweten.