Trein blijft staan voor covid-controle scouts: “Maar uiteindelijk geen zieken aan boord” Stephanie Romans

15 juli 2020

18u55 0 Brussel Een passagierstrein heeft een tijdje stilgestaan in Brussel-Zuid stil om leden van een groepje scouts te controleren op symptomen van corona. Enkele leden van de groep begonnen op kamp symptomen van het virus te vertonen. Zij zijn niet op de trein gestapt. Een mugarts concludeerde dat niemand ziekteverschijnselen had.

“We kregen een oproep omdat de groep scouts in de trein bezorgd was over hun reis. Ze twijfelden of ze wel mochten doorrijden met de trein”, legt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw uit. “In eerste instantie dachten we dat er scouts met symptomen aanwezig waren op de trein. Daarom is een ambulance gestuurd, samen met de mugarts, voor controle.”

De 28 scouts zaten in een aparte treinwagon. Zij zijn allemaal gezien door de arts. “Niemand was ziek”, zegt Derieuw. De trein mocht weer doorrijden. De groep komt uit het Gentse. Waar ze op kamp waren of om welke jeugdbeweging het precies gaat, kon de brandweer niet zeggen.