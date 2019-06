Transmigranten gedumpt aan opvangcentrum in Haren: “Overheid schuift problemen op ons af” JCV

12 juni 2019

11u36 0 Brussel De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft de voorbije dagen een aantal transmigranten die werden vrijgelaten uit het gesloten centrum 127bis, rechtstreeks afgezet voor het opvangcentrum Porte d’Ulysse in Haren. Dat zegt het burgerplatform BxlRefugees, dat het opvangcentrum beheert. “Eens te meer zijn wij het kind van de rekening.”

Volgens BxlRefugees gebeurde dit zowel vrijdag, zaterdag, zondag als maandag. De politie mag transmigranten maximaal 24 uur vasthouden in het gesloten centrum 127bis. In het verleden waren er al verhalen dat ze nadien opnieuw werden gedropt in het Maximiliaanpark in Brussel. “We hebben eens te meer het gevoel het kind van de rekening te zijn van het beleid van de regering”, klinkt het in een mededeling. “Dat heeft desastreuze en onmenselijke gevolgen omdat de autoriteiten er door hun incompetentie niet in slagen een duurzame oplossing te vinden voor het opvangprobleem.”

De opvang van BxlRefugees zit ook vol sinds de klassieke winterpiek en de recente ontruiming van het Noordstation. “We hebben eens te meer alles uit de kast gehaald om meer personen op te vangen”, klinkt het. “Maar het is onaanvaardbaar dat een overheidsorgaan zomaar beslist om ons extra mensen toe te wijzen. Dat terwijl wij al onder druk staan door een gebrek aan middelen en politieke inertie.”

BxlRefugees vraagt daarom opnieuw om een definitieve oplossing voor de problemen met de transmigranten. “Minister Maggie De Block (Open VLD) moet ook meer middelen voorzien voor de hulporganisaties”, zeggen ze. “Die dragen immers de gevolgen van de migratiepolitiek van de afgelopen jaren.”

“Vasthouden heeft geen zin”

Bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bevestigt men de praktijk, maar verzekert men dat dit niet meer zal gebeuren. De DVZ wijst erop dat de migranten die dit weekend werden afgezet bij het opvangcentrum, illegaal in het land verblijven maar dat het zeer moeilijk is om hen terug te sturen omdat ze bijvoorbeeld uit Soedan of Eritrea komen. “Hen vasthouden in een gesloten centrum zonder uitzicht op uitwijzing heeft geen zin”, zegt woordvoerster Dominique Ernould. “Vanaf het moment dat deze personen geen internationale bescherming willen aanvragen en een asielprocedure opstarten, gaan we ervan uit dat we hen toch moeten opvangen. Vandaar dat de beslissing was genomen om hen naar Porte d’Ulysse te brengen.”

Volgens de woordvoerster ging het om ongeveer 23 personen. DVZ informeert de migranten over de asielmogelijkheden, maar sommigen verkiezen desondanks geen asiel aan te vragen en hun illegale tocht naar Groot-Brittannië voort te zetten. Volgens de woordvoerster zal voortaan geval per geval worden bekeken, maar zullen er geen mensen meer gedropt worden bij het opvangcentrum in Haren.