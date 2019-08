Tramverkeer tijdje stil nadat automobilist zich vastrijdt op sporen RDK

11 augustus 2019

08u41 0

Het Brusselse tramverkeer lag zondagochtend op twee lijnen een uur lang stil omdat een automobilist zich met zijn wagen vastgereden had op de tramsporen in de buurt van Lemonnier. De trams op lijn 51 tussen het Zuidstation en de Anderlechtsepoort en lijn 82 tussen Lemonnier en Anderlechtsepoort werden vervangen door bussen. Waarom de automobilist op de tramsporen belandde, is nog niet duidelijk. Uiteindelijk kon het voertuig een uur later van de sporen gehaald worden. De chauffeur zal zich hoogstwaarschijnlijk aan een gepeperde rekening mogen verwachten.