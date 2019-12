Tramverkeer onderbroken door gaslek in Elsene SHVM

23 december 2019

07u49 0

Het tramverkeer op de Adolphe Buyllaan in Elsene is sinds deze ochtend om 06.15 uur onderbroken vanwege een gaslek op de openbare weg. Het lek werd ondertussen door Sibelga gedicht, maar volgens woordvoerder van de Brusselse brandweer Walter Derieuw zullen de herstellingswerken nog enkele uren in beslag nemen. Ook zouden er enkele stroomkabels verbrand zijn.

Tijdens de interventie moest geen enkele buurtbewoner geëvacueerd worden.