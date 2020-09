Tramverkeer even onderbroken door gevallen fietser Robby Dierickx

20 september 2020

In de Hamstraat in Ukkel is zondagochtend om 10.55 uur een fietser gewond geraakt aan het hoofd nadat hij ten val kwam op de tramsporen tussen de haltes Fort Jaco en Lancaster. De fietser werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Als gevolg van de val werd het tramverkeer op lijn 92 een kwartiertje stilgelegd.