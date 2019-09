Tram ontspoord na botsing met wagen: geen gewonden RDK

29 september 2019

13u36 0

In de Brusselse gemeente Jette is zondagochtend omstreeks 11 uur een tram ontspoord na een aanrijding met een wagen. De tram ramde de auto op de Charles Woestelaan. Bij het ongeval vielen geen gewonden. De exacte omstandigheden van de crash zijn nog onduidelijk. Als gevolg van de aanrijding was het tramverkeer op lijn 51 tussen de haltes Belgica en Stadion een tijdlang onderbroken. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB legde vervangbussen in.