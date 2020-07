Train World verlengt tentoonstelling rond Delvaux voor de derde keer JCV

01 juli 2020

13u16 0 Brussel De tentoonstelling ‘Paul Delvaux. De man die van treinen hield’ wordt voor een derde en laatste keer verlengd door het treinmuseum Train World in Schaarbeek. De expo die initieel zou eindigen op 15 maart loopt nu nog uitzonderlijk tot en met 11 oktober 2020.

De succesvolle tentoonstelling die in Train World, aan het station van Schaarbeek, te zien is, werd een eerste keer verlengd tot 19 april, maar COVID-19 gooide toen roet in het eten. Dankzij de steun van onder meer de Paul Delvauxstichting kwam er een tweede verlenging tot en met 30 juni, maar nu volgt de laatste verlenging tot 11 oktober.

Voor de zomervakantie werkte Train World ook een aangepast aanbod uit, met onder meer zoektochten, literaire wandelingen, lezingen en de bijkomende kleine expo “Affiches om bij weg te dromen”.